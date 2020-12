Após chuva, Águas Claras registra queda de árvore, carros submersos e princípio de incêndio

PUBLICIDADE

A região de Águas Claras registrou algumas ocorrências decorrentes da chuva que caiu na manhã deste sábado (5). O Corpo de Bombeiros (CBMDF) atuou em casos de queda de árvore, princípio de incêndio e carros submersos.

Uma árvore caiu por volta de 13h40 na avenida Pau Brasil, sentido Estação Águas Claras, bloqueando a pista por 30 minutos. Bombeiros foram ao local, fizeram a retirada dos galhos e liberaram o trânsito pouco antes de 15h. Ninguém se feriu, e nenhum bem pessoal foi atingido.

Bombeiros também atuaram salvando ocupantes de dois carros que ficaram parcialmente submersos pela água da chuva, na Rua 17 Sul, próximo ao shopping Metrópole, às 12h58. Os militares desobstruíram bueiros para ajudar a água a escoar. Depois, as pessoas foram retiradas dos veículos. Ninguém se feriu. Não foram repassadas imagens deste atendimento.

Já o princípio de incêndio registrado ocorreu no residencial La Belle Maison, na Rua 24 Norte, por volta de 13h50. O incidente gerou muita fumaça no 21º andar do edifício. Bombeiros esvaziaram os apartamentos enquanto o fogo era contido. Não houve feridos.