Após chacina, ciganos deixam acampamento

Cerca de 200 moradores do condomínio Serra Verde, acampamento localizado na Rota do Cavalo, em Sobradinho, deixaram o local após uma chacina ocorrida no último sábado (1).

Segundo informações preliminares, dois homens foram ao acampamento a pé para negociar com um morador do acampamento a compra de um GM Astra roubado. De repente, seis homens chegaram em um Honda HRV prata e atiraram contra a dupla.

Os dois homens que haviam ido comprar um carro revidaram, dando início ao tiroteio. Neste momento, o dono de um Siena Prata chegou com o carro ao local. A dupla atirou no olho e no abdômem da vítima e, em seguida, fugiu com o carro. O homem baleado morreu na hora.

Ao todo, foram cinco pessoas baleadas. Três vieram a óbito no local e uma faleceu no Hospital Regional do Paranoá (HRPa). O quinto baleado passa por cirurgia no mesmo hospital.

Dois suspeitos de cometer o crime foram ao hospital após a troca de tiros. Eles foram identificados como Wanderson Ferreira de Assis e Luís Fernando Vicente Carvalho. Wanderson foi atingido no braço; Luís Fernando, nas costas. Ambos serão levados à 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), que investiga o caso.

Para a Polícia Civil, é possível que os dois grupos criminosos tenham combinado um encontro. Uma das vítimas fatais foi encontrada vestindo um colete à prova de balas.

Os carros e as armas utilizadas no crime ainda não foram encontradas. No domingo, investigadores foram ao acampamento e recolheu joias e outros veículos.