Após briga de irmãos, PMDF prende homem por porte ilegal de arma

Na madrugada deste sábado (4), na QR 516 de Santa Maria, a briga de dois irmãos resultou na prisão de um deles por porte ilegal de arma de fogo e munição. Por meio do Grupo Tático Operacional (Gtop) de Santa Maria, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu o mais novo, de 23 anos.

O irmão mais velho o denunciou por fabricação de armas caseiras. A PMDF foi acionada pelo mais velho, que afirma ter sudo ameaçado de morte. Quando a corporação chegou ao local, encontraram o mais novo com uma ferida no braço.

Segundo vizinhos, as brigas são comuns entre os irmãos e que o mais velho acusa o mais novo, que é marceneiro, de fabricar as armas. O 1º sargento Diógenes Marques diz que a arma foi encontrada no telhado mas, de acordo com o irmão mais novo, a arma foi comprada e não fabricada.

Os dois foram levados para a 20ª Delegacia de Polícia (DP), em Santa Maria, mas decidiram não denunciar um ao outro por agressão. O mais novo ficou detido por porte ilegal de arma de fogo.