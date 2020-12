Após 15 anos, Caps II do Riacho Fundo II ganha caixas d’água novas

PUBLICIDADE

Recentemente, o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) II do Riacho Fundo II ganhou duas caixas d’água novas. O local sofria com as mesmas caixas há mais de 15 anos, o que resultava na falta de água.

A água no Caps II acabava sempre no final da manhã, obrigando os servidores a buscar em outros locais. Como o sistema de abastecimento era muito antigo, a água que chegava não tinha vazão suficiente para abastecer o Caps durante todo o dia.

Para sanar o problema, o GDF investiu cerca de R$ 8 mil, provenientes do Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde (PDPAS). Além de instalar as caixas d’água, profissionais fizeram uma ligação direta entre o sistema da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e as redes internas do Caps, para aumentar o fluxo de água em toda a parte baixa do terreno.

A instalação dos equipamentos também contou com o suporte da direção administrativa e da Assistência à Saúde Especializada da Superintendência da Região Centro-Sul.

“Há muitos anos esse abastecimento era precário. Na época da seca era pior ainda, porque a água não tinha fluxo. Os pacientes e profissionais que frequentam o ambiente sempre reclamaram dessa dificuldade. Por anos foi tentada a instalação de caixas d’água novas e nunca obtiveram sucesso, até agora”, recorda a superintendente da Região de Saúde Centro-Sul, Flávia Oliveira Costa.

Com informações da Agência Brasília