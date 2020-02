Apenas no sábado de Carnaval, SLU recolheu 4,8 toneladas de lixo

PUBLICIDADE 

Neste sábado de carnaval, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) recolheu 4,8 toneladas de resíduos nos locais de festa. Foram 170 garis disponibilizados para o serviço, sendo 60 pela manhã, 30 à tarde e 80 durante a noite. Na sexta-feira (21), o total recolhido foi de 1,5 toneladas de resíduos – totalizando 6,3 até o momento.

Os garis trabalham se revezando em três turnos, pela manhã, tarde e à noite. Em todos os pontos do DF, equipes do SLU estarão de plantão para eventuais ocorrências. O trabalho já ocorre há pelo menos duas semanas, durante o pré-carnaval.

Ao todo, foram recolhidas 19 toneladas de resíduos gerados nos dois finais de semana de pré-carnaval na cidade.

Durante a operação de Carnaval, o SLU atende aos serviços de limpeza urbana própria para o evento com varrição, coleta e transporte de resíduos e destinação final após a realização dos blocos.

Para tanto, conta – além dos profissionais de limpeza, fiscalização e coordenação – com material extra e logística especial, como mais espetos de catação, vassouras, carrinhos, sacos – e mobilização de caminhões de apoio e ônibus de transporte para os profissionais.

Apesar do reforço entre os garis envolvidos na limpeza para o Carnaval, os serviços rotineiros, como coleta domiciliar, varrição, capina, não serão afetados pela festa.

Durante o período carnavalesco, as atividades do aterro sanitário e os serviços de limpeza urbana (varrição, catação e coleta convencional) ocorrem normalmente, dentro do calendário normal de atividades.

As unidades do Papa Entulho também estarão recebendo materiais normalmente, com exceção do domingo (23 ) e terça-feira (25).