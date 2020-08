AO VIVO: TRT promove audiência de conciliação sobre volta às aulas do DF

PUBLICIDADE

Ocorre agora a audiência de conciliação para o retorno das aulas presenciais nas escolas particulares do Distrito Federal, com a participação do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (SINEPE-DF), Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (SINPROEP-DF), Ministério Público da União (MPT). O Governo do Distrito Federal (GDF) não comparece a audiência.

De acordo com o Juiz Antônio Umberto, o GDF “lavou as mãos” em relação ao assunto e vai acatar o que for decidido na conciliação. Mesmo assim ele ressalta que a presença do Governo era fundamental. “Eu acho estranho o GDF optar por não comparecer”, explicou.

Acompanhe ao vivo