Ao vivo: DF vacina primeira pessoa contra covid-19 no Hran

O Distrito Federal, enfim, deu início à vacinação contra covid-19 nesta terça-feira (10). A enfermeira Lídia Rodrigues Marques, 31 anos, que trabalha no box de emergência do pronto-socorro do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), é a primeira cidadã do DF a receber o imunizante.

Lídia está recebendo a vacina no próprio Hran, em tenda montada para a imunização. Além dela, outros cinco profissionais da saúde devem ser vacinados na unidade nesta terça (19).

Assista ao vivo: