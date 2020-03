ANTT dá dicas de como evitar contágio e transmissão do coronavírus

PUBLICIDADE 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) decidiu fazer recomendações a usuários e empresas envolvidas com o transporte no país. As dicas seguem padrões da Organização Mundial de Saúde (OMS).

O órgão divide as recomendações entre passageiros e empresas. Para os usuários, há dicas como abrir a janela do veículo e cobrir a boca e o nariz com o cotovelo/antebraço ao respirar; aos proprietários e funcionários, cabe higienizar/esterilizar os ônibus, instruir a população e disponibilizar álcool gel 70%.

Confira:

Recomendações para os passageiros:

Se você estiver com sintomas de gripe, especialmente com febre, evite utilizar o transporte público, fazendo-o somente em estrita necessidade e usando máscara.

Quando for tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com o cotovelo/antebraço – quando se usa a mão, há uma maior possibilidade de transmitir o vírus pelo toque ou depositá-lo em alguma superfície do veículo, como por exemplo, pega-mãos, corrimãos, barras de apoio, catracas, leitores de bilhetes/cartões e dinheiro.

Evite tocar nos olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos.

Sempre lave as mãos com água e sabão. A dica é lavá-las enquanto se canta parabéns mentalmente ou se conta até 20 (esse tempo é necessário para uma higienização adequada). Outra opção é utilizar álcool-gel 70%.

Durante a viagem, se possível, abra a janela do veículo e o mantenha bem ventilado.

Se você for idoso procure evitar a utilização do transporte público em horários de pico.

Não há necessidade de alarde com a situação, apenas seguindo recomendações de higiene e educação já é possível reduzir muito a transmissão do vírus.

Consulte fontes confiáveis, evite notícias falsas (fake news).

Recomendações para as empresas:

Mantenha os ônibus limpos, higienizando/esterilizando, após cada viagem, os pega-mãos, corrimãos, catracas, equipamentos de bilhetagem e demais superfícies onde há o constante contato das mãos dos passageiros, do motorista e do cobrador.

Mantenha o interior do veículo bem ventilado, preferencialmente com ventilação natural.

Instrua/treine a tripulação sobre os meios de transmissão do Coronavírus, de forma a evitar a transmissão e o contágio pelo vírus, transformando-os em multiplicadores/disseminadores dessas informações aos demais colegas de trabalho e aos passageiros. Consulte fontes confiáveis, evite notícias falsas (fake news).

Disponibilize álcool-gel 70% para os motoristas, cobradores e passageiros e, se possível máscaras para as pessoas que apresentarem sintomas semelhantes aos de gripe, visto que o contágio pelo vírus pode se dar pelo toque de mãos e, apesar de não muito conhecido, por meio de objetos contaminados (cartões, moedas etc.).

Outras medidas de higienização devem ser realizadas, em especial a do sistema de ar condicionado do veículo.

Se perceber que algum membro da equipe está com os sintomas, afaste-o se suas funções imediatamente.

Com informações da ANTT