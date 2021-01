Ano desafiador fortaleceu o Sebrae

PUBLICIDADE

Num ano que a economia de todo mundo sofreu grandes danos, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal (Sebrae DF) bateu recorde de atendimentos a empresários em busca de soluções para continuar existindo.

Foram contratadas 140 mil horas de consultoria, 69 mil empreendedores passaram por capacitação (57% a mais que em 2019) e a entidade realizou o “Sebrae Inova Digital”, um evento remoto, que reuniu 17,5 mil micro e pequenos empresários e palestrantes de diversas partes do Brasil e até do exterior, para discutir marketing digital, uma das ferramentas mais procuradas do momento por aqueles que buscam o crescimento.

O diretor-superintendente do Sebrae DF, Valdir Oliveira, disse que o segredo do sucesso num ano tão atípico foi a capacidade que o Sebrae teve de entender o momento se adaptar. A seguir a entrevista com o gestor, em que ele analisa 2020 e faz planos para 2021. A boa notícia é que até o dia 31 de março deste ano o Sebrae prestará consultoria gratuita a seu público alvo. E a depender do cenário econômico esta consultoria poderá ser estendida.

A que se deve o crescimento do empreendedorismo em um ano tão difícil quanto 2020?

Nós fomos surpreendidos pela necessidade de mudanças e tivemos a capacidade de mudar. O Sebrae passou por transformações. Isso fez com que atingíssemos os bons resultados. Para dar um exemplo, prestamos 140 mil horas de consultoria. Isto é quatro vezes mais do que foi contratado no ano passado. Todo o trabalho de capacitação passou a ser remoto, por meio de oficinas em grupos de whatsapp. Cada grupo formado sempre atingia a capacidade máxima dos grupos, que é 256 pessoas. Desta forma, conseguimos capacitar 69 mil empreendedores, enquanto em 2019, o total foi de 40 mil. O crescimento chegou a mais de 50%. Demos atenção especial aos micro e pequenos empreendedores que não tinham intimidade com o digital.

Quais as consultorias mais demandadas pelos empreendedores?

Em primeiro lugar a consultoria de gestão, para que fossem feitos diagnósticos de gestão das empresas. A segunda maior procura foi por marketing digital. A demanda foi tanta que decidimos fazer o “Sebrae Inova Digital”, um evento que reuniu, de forma remota, durante quatro dias, 17,5 mil empreendedores, com a participação até de palestrantes de outros países. Isso mostrou que vivemos um novo momento e que estamos conectados com o nosso público. Os segmentos de gastronomia, academias e salões de beleza foram os que mais sofreram com a pandemia. Estivemos juntos com eles todo o tempo e ainda estamos, porque a crise ainda não passou. Eles estão sobrevivendo a duras penas. Na gastronomia temos olhado de maneira especial para o delivery, um serviço que cresceu na pandemia e cuja tendência é aumentar, pois é uma facilidade que as pessoas precisam.

O bom resultado do Sebrae do DF se repete na entidade em outros estados do País?

Seguramente os nossos números fazem a diferença. O Sebrae Inova Digital se nacionalizou. A execução do Sebrae DF foi muito elevada no Sistema. Nós conseguimos reduzir o gasto e ampliar o atendimento. Tivemos uma queda de receita de 20%, no entanto cortamos 35% dos nossos gastos. Nossas operações foram mais baratas, porque gastamos menos com estrutura, uma vez que as oficinas e eventos aconteceram de forma remota devido à pandemia de coronavírus. Fechamos o ano com 280 mil atendimentos nos nossos canais digitais. Todos que procuraram o Sebrae foram atendidos.

Na sua opinião, o que pode mudar com a reforma tributária?

A reforma tributária é necessária. Ela deverá trazer a simplificação dos tributos, o que é uma bandeira do Sebrae. Mas temos que acompanhar a questão no Congresso, ver se será realmente votada.

Quais os planos do Sebrae para 2021 depois de um ano de resultados tão auspiciosos?

Até o dia 31 de março deste ano o Sebrae oferecerá consultoria gratuita para todas as micro e pequenas empresas que precisarem. Essa consultoria poderá ser estendida para depois desta data, dependendo da situação do País, de como estará a pandemia, da disponibilização das vacinas, destas coisas. É neste início de ano que as empresas costumam se organizar, fazer seus planejamentos. O Sebrae quer estar presente para auxiliar.