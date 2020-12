Animais do Zoológico de Brasília ganham presentes de Natal

PUBLICIDADE

Além do cronograma de enriquecimento ambiental (saiba mais abaixo) fixado para o mês de dezembro, os animais do Zoológico de Brasília tiveram mais uma boa surpresa nesta semana. Com a chegada do Natal, o clima nos últimos dias foi de muitas surpresas e presentes para aves, répteis e mamíferos, que puderam aproveitar o período natalino com diversas lembrancinhas preparadas pelo Núcleo de Bem-Estar Animal (NBEA).

Os mimos fazem parte do programa de enriquecimento ambiental dos animais e foram tematicamente confeccionados durante todo o mês de dezembro. Dentre as surpresas estava um boneco de neve, produzido com bolas de papel machê para a onça-parda Loki. Além disso, meias natalinas, bolinhas de natal e caixas de presentes com comida foram distribuídas para outras espécies.

A chefe do NBEA, Marisa Carvalho, conta que os enriquecimentos são individualizados, de acordo com as características de cada espécie. “Nós observamos o comportamento de cada animal e estudamos a melhor forma para que ele possa interagir com o que lhe foi proposto. Neste período de Natal tivemos a ideia de desenvolver essas atividades de forma mais alegre e com o espírito natalino, já que tivemos um ano atípico”, explica.

Meias produzidas com material reciclável foram penduradas micário, recheadas de chips de batata-doce. Já os primatas das ilhas ganharam caixinhas de papelão, também com chips e uvas passas.

Por sua vez, os felinos ganharam caixinhas com carne dentro, algo que já faz parte da alimentação convencional desses predadores. Os elefantes receberam um presente um pouco maior, proporcional ao seu tamanho, pois dentro dos recipientes tinha uma fruta inteira para eles se deliciarem.

“Os alimentos que foram selecionados para o enriquecimento de cada espécie não são aleatórios. Eles são escolhidos junto com o Núcleo de Nutrição, de acordo com que o animal mais gosta dentro do seu grupo alimentar, pois cada refeição que é ofertada para os animais segue uma dieta feita com base nas necessidades de cada indivíduo”, acrescenta Marisa.

O Núcleo de Bem-Estar Animal é responsável por desenvolver atividades diárias para que os bichos saiam da rotina e tenham seus instintos naturais estimulados, por meio de novas experiências.

Enriquecimento ambiental

Para que os animais não sofram com a rotina, atividades de enriquecimento são realizadas durante todo o ano com o objetivo de surpreendê-los positivamente, com estímulos saudáveis. Tais atividades são pensadas e estudadas para cada uma das espécies do Zoo, com o objetivo de promover a saúde física e mental de cada indivíduo.

Até o mês de novembro foram realizadas mais de mil atividades de enriquecimento para todos os animais do Zoo. As atividades são feitas tanto com os mamíferos quanto com as aves e os répteis.

No transcorrer do ano, os enriquecimentos são confeccionados de maneira mais simples, mas que geram o mesmo resultado de interação. Em algumas datas comemorativas, as estratégias de estímulo podem ser feitas de maneira temática, como foi o caso desta semana do Natal.

Com informações da Agência Brasília