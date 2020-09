Aneel promove audiência pública sobre eficiência energética em hospitais

PUBLICIDADE

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) promove, na manhã desta quinta-feira (3), uma audiência pública sobre eficiência energética nos hospitais do Brasil. A audiência é uma oportunidade para manifestações orais e ao vivo sobre a proposta da Chamada de Projetos de Eficiência Energética Prioritário nº 3/2020, referente ao aprimoramento de instalações de hospitais públicos ou beneficentes.

Hospitais do Distrito Federal também poderão ser beneficiados com a proposta. O diretor da Aneel, Sandoval Feitosa, explica que, “conforme minuta de edital constante da Consulta Pública 047/2020 e em conformidade com os Procedimentos do Programa de Eficiência Energética, aprovados pela Resolução 892/2020, poderão ser beneficiados todos os hospitais públicos do Distrito Federal e hospitais beneficentes de assistência social, com Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (Cebas), em atendimento ao disposto na Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009. Atualmente, temos, no DF, 16 hospitais públicos, seis hospitais certificados pelo Cebas, seis UPAs e 14 centros de saúde que poderão ser beneficiados com a chamada”.

Feitosa explica ainda que a Companhia Energética de Brasília (CEB) pode auxiliar neste processo caso tenha interesse em participar da chamada. “A Chamada Prioritária de Projetos de Eficiência Energética, tem por objetivo estimular as ações de eficiência energética em determinadas ações e setores. A participação das distribuidoras de energia é voluntária”, afirma o diretor.

“Nesse sentido, caso a CEB manifeste interesse de participar dessa Chamada Prioritária ela deve elaborar uma proposta de projeto que será avaliada pela Aneel a luz do Procedimentos do Programa de Eficiência Energética e do Edital da Chamada de Projeto Prioritário. Após a aprovação da Aneel, a CEB poderá implementar as ações”, complementa Feitosa.

Com a audiência, a Aneel tem a expectativa de conseguir a adesão da maioria das distribuidoras do Brasil, “abrindo a oportunidade para contemplar instituições que prestam serviço importantíssimo à população e com os maiores potenciais de economia de energia e de eficientização do uso da energia elétrica em sua prestação de serviços”.

Veja a lista dos centros de saúde que poderão ser contemplados:

Hospitais públicos:

Hospital Regional da Asa Norte

Hospital Regional da Asa Sul (Hmib)

Hospital Regional de Brazlândia

Hospital Regional de Ceilândia

Hospital Regional do Gama

Hospital Regional do Guará

Hospital da Criança de Brasília

Hospital de Apoio

Hospital de Base do DF

Hospital São Vicente de Paulo

Hospital Regional do Paranoá

Hospital Regional de Planaltina

Hospital Regional de Samambaia

Hospital Regional de Santa Maria

Hospital Regional de Sobradinho

Hospital Regional de Taguatinga

UPAs

UPA de Sobradinho

UPA do Núcleo Bandeirante

UPA de São Sebastião

UPA de Ceilândia

UPA do Recanto das Emas

UPA de Samambaia

Cebas