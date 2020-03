Amostra para contraprova de Coronavírus é enviada a São Paulo

PUBLICIDADE 

Na madrugada desta sexta-feira (6), a paciente de 52 anos que teve diagnóstico preliminar de Coronavírus foi transferida para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran). A unidade de saúde é referência para o tratamento da doença no Distrito Federal. Na manhã de hoje, as amostras que testaram positivo em teste de laboratório particular foram enviadas ao Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, onde será feita a contraprova.

A paciente esteve recentemente no Reino Unido e na Suíça. Ela começou a apresentar os sintomas em 26/2 e deu entrada no pronto-socorro de uma unidade particular na quarta-feira (4) com febre, tosse e secreções. Por complicações, ela foi internada Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas o hospital privado solicitou remoção porque não estaria preparado para atuar no caso.

Isolada no Hran, a paciente receberá o protocolo clínico indicado para esses casos, com procedimentos de controle de infecção necessários. A expectativa é que a contraprova saia em até três dias.

Sem motivo para pânico

Na noite de quinta-feira (6), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal concedeu entrevista coletiva para tratar do tema. O infectologista Eduardo Hage esclareceu que a pasta deu início ao protocolo de busca de pessoas com quem a paciente teve contato, seja durante a viagem, seja na chegada ao país.

Ela teve contato direto com dois familiares, que receberam recomendação de isolamento domiciliar. A lista de passageiros que compartilharam os voos foi solicitada à Anvisa. “Todos serão monitorados, acompanhados e, quando necessário, terão amostras colhidas e analisadas”, explica. O médico avisa que a notícia não justifica pânico: “não há motivo para reação exacerbada. Tratamos o caso como importado e não há transmissão local no DF”.

Com informações da Agência Brasília