Ambev doa caixas térmicas para armazenar e transportar vacinas no Distrito Federal

Neste cenário desafiador de pandemia, sem as tradicionais comemorações de Carnaval, a Ambev reinventa a sua forma de participar da maior festa do Brasil, ajudando o ecossistema. No lugar de destinar as caixas térmicas para manter as bebidas geladas nos bloquinhos – que seriam usadas pelos vendedores ambulantes, a companhia preferiu adaptá-las para transportar e armazenar vacinas contra a Covid-19. Ao longo deste mês, as Secretarias Estaduais de Saúde de 26 estados do Brasil também receberão os itens, que comportam simultaneamente mais de 3 milhões de doses de vacinas.

Na manhã desta sexta-feira (12), data em que começaria o Carnaval, uma cerimônia com o secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto, oficializa a entrega de 100 caixas térmicas em Brasília, no Setor de Grandes Áreas Públicas (SGAP), no Parque de Apoio da Secretaria de Saúde do DF. Também estarão presentes os executivos Rodrigo Moccia, diretor de Relações Institucionais da Ambev e Lucas Baggi, gerente de Relações Governamentais da Ambev.

“É gratificante apoiar a vacinação no Distrito Federal e em outros estados, para que no ano que vem a gente possa aproveitar as festas de Carnaval com muita saúde e perto das pessoas que gostamos”, ressalta Rodrigo Moccia.

Adaptadas especialmente para o uso médico, as caixas térmicas são de poliuretano e possuem um termômetro para controle da temperatura. A logística de distribuição será feita pela Ambev, junto com seus parceiros Transportadora Real94 e LZN Logística, e será feita com critérios de priorização dos estados com menor renda e maior população.