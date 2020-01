Alunos do Colégio Militar participarão da Harvard Model United Nations

PUBLICIDADE 

Entre 20 de janeiro e 2 de fevereiro será realizada a 67ª Sessão da Harvard Model United Nations (HMUN). Mais de 4 mil delegados (os estudantes) do ensino médio e seus orientadores vão se reunir para abordar os mais contundentes desafios globais da contemporaneidade.

Os alunos são de mais de 57 países, incluindo o Brasil, que será representado pelo Sistema Colégio Militar do Brasil. Eles serão solicitados a assumir o papel de Diplomatas e Chefes de Estados em meio a negociações sobre as principais crises internacionais e criar soluções políticas inovadoras.

O Sistema Colégio Militar do Brasil participará do projeto com delegação de quatro profissionais e 13 alunos, que representarão os colégios espalhados por todo o Brasil. Proporcionado pela Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial (DEPA) do Exército Brasileiro, o projeto educacional acontecerá em três diferentes etapas:

A primeira começou na manhã desta sexta-feira (24), quando o Sistema Colégio Militar se reuniu em Brasília-DF para a ambientação da missão e uma visita à Embaixada da Argélia, país ao qual o SCMB estará representando nesse modelo de simulação

A segunda etapa, de 26 a 29 de janeiro, será em Nova Iorque, quando a delegação visitará o Escritório Brasileiro na Missão de Paz da ONU e a Sede da Organização das Nações Unidas propriamente dita, além da Universidade de Columbia, da Estátua da Liberdade, do Memorial WTC e do Museu de História Natural.

A terceira e última etapa acontecerá no período de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, no Sheraton Hotel de Boston, onde milhares de jovens estudantes secundaristas, já elencados, estarão exercitando suas habilidades diplomáticas, a oratória e as relações interpessoais.

Preparativos

Na manhã desta quarta-feira (24) os alunos se reuniram com oficiais do Exército Brasileiro no Colégio Militar de Brasília para que os preparativos para a participação no HMUN comecem. A primeira atividade oficial foi a visita dos estudantes à Embaixada da República Argelina Democrática e Popular. O Primeiro Secretario argeliano, Omar Salamat, recebeu a delegação.

O objetivo da visita à embaixada foi conhecer um pouco mais da história daquele País o qual o Sistema Colégio Militar do Brasil representará nesse modelo de simulação, que acontecerá em Boston, nos Estados Unidos da América.