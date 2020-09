Alunos de escola do Paranoá ganham computadores

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira (9) os alunos da Escola Classe Cora Coralina, no condomínio Entrelagos, no Paranoá, receberam a doação de 17 computadores. Eles foram doados pela Escola Americana de Brasília. Os equipamentos passaram por recondicionamento feito pela ONG Programando o Futuro, responsável pela recuperação de computadores doados às escolas públicas do DF.

A ação é fruto de uma parceria da Administração Regional do Paranoá com a 4 Hábitos, uma startup (empresa jovem, focada em renovar atividades) do DF. A startup mantém mais de 20 pontos de coleta de doações espalhados pelo DF.

“O administrador [do Paranoá, Sérgio Damaceno] estava sensível com a situação, buscou parceria na startup 4 Hábitos, fez contato com as direções de escolas e conseguiu levantamento de famílias que necessitavam de máquinas para que seus filhos participassem das aulas on-line”, conta a vice-diretora da escola, Andrea Moura.

“Essa campanha foi feita para promover a inclusão digital, reduzir as desigualdades dos alunos e prevenir um desastre social”, resume a fundadora da 4 Hábitos, Ana Maria Arsky. “A sensação que tivemos hoje foi que ajudamos sonhos a continuarem.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília