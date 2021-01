Alunos da UnB relatam dificuldades para matrícula. Universidade adia processo para terça-feira (5)

PUBLICIDADE

Começou nesta segunda-feira (4) o período de matrículas para estudantes da Universidade de Brasília e, com isso, teve início também a dor de cabeça de alguns estudantes. Relato enviado ao Jornal de Brasília é de que, com a troca de portais de matrícula (do Matrícula Web para o SIGAA), o processo ficou mais difícil e apresenta erros.

Laís Cirilo, 18 anos, estudante do segundo semestre de Biblioteconomia, contou à reportagem que tenta fazer a matrícula desde 8h de hoje, horário de abertura, e só conseguiu se inscrever para as matérias que vai cursar no primeiro semestre de 2021 por volta de 11h. O prazo para matrículas na universidade vai até o dia 12 de janeiro, próxima terça-feira.

“Quando você tenta fazer a matrícula, se conseguir abrir o site (o que já é bem complicado), tem algumas etapas e ele trava ou cai em alguma delas sempre. No meu caso, travou em todas, mas caia sempre na última. Aí tinha que começar tudo de novo”, afirmou a estudante. Além de Laís, estudantes do curso de Administração também apresentaram ao JBr uma página de erro ao acessarem a parte interna do portal. Veja:

O SIGAA, a plataforma adotada recentemente pela UnB, vem apresentando lentidão e instabilidade durante toda a manhã. Os estudantes, ao acessarem o portal por volta de 13h de hoje, receberam um comunicado informando que o processo de matrículas está suspenso até amanhã (5) para manutenção do sistema. As reclamações de erro, entretanto, reclamam do portal desde o início de sua implementação, no primeiro semestre de 2020.

Alguns estudantes utilizaram as redes sociais para questionar sobre a demora e a instabilidade do sistema da universidade. Veja abaixo:

Estou a mais de uma hora tentando fazer a minha matrícula na UnB e o SIGAA não tá ajudando…o pessoal reclamava tanto do Matrícula Web mas eu estou sentindo saudade dele agora. — João Batista (@Joao855) January 4, 2021

Eu ainda não to acreditando que nao existe mais oferta, que eu não vou ter matrícula garantida nas matérias do fluxo, com q diabos de controle a unb e o sigaa vai ter pra matricular todo mundo?????? — Ami (@RehtseSales) January 4, 2021

Eu dissera que o SIGAA não prestava, volta com o Matrícula Web @unb_oficial. — Procópio 🇧🇷 (@glhrmprcp) January 4, 2021

Realizar Matrícula -> Não é possível realizar matrícula com trancamento ativo Destrancar Curso -> Não existe trancamento ativo Realizar Matrícula -> Não é possível realizar matrícula com trancamento ativo Bom sistema o seu, UnB 👏 — Força (@eduardoforca_) January 4, 2021

eu so queria acessar o sigaa pfv unb colabora — alexPORRA (@a1xdam) January 4, 2021

A reportagem tentou entrar em contato com a Universidade de Brasília mas, até o momento, não obteve retorno. O espaço está aberto para manifestações.