Alunos da rede pública terão internet gratuita para acessar o Escola Em Casa

Afim do livre acesso ao aplicativo Escola em Casa, criado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal em parceria com a Universidade de Brasília, o orgão abriu um edital de credenciamento de operadores para oferta de pacote gratuito de internet aos estudantes da rede pública.

Até o momento, quem baixar o aplicativo poderá acessá-lo ainda usando o próprio pacote de internet. A Secretaria já afirmou que irá arcar com o custo de acesso gratuito até o fim do mês.

Por enquanto, o aplicativo está disponível apenas nas lojas virtuais de Android, na PlayStore e, em breve, para IOS (Apple Store). A partir do download, tanto professores quanto estudantes poderão acessar as plataformas digitais de educação para o uso pedagógico.

O aplicativo oferece a Secretaria de Educação informações de caráter técnico e pedagógico, além de total operacionalidade do programa, tomando decisões com relação ao rumo do programa e da utilização pedagógica da ferramenta.

O serviço é um instrumento de auxílio nos tempos de pandemia, para evitar que toda a rede pública retome a rotina ao mesmo tempo, especialmente os alunos que fazem parte de grupos de risco do novo coronavírus.