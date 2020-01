Altas temperaturas para o DF. Nesta terça a previsão é de 33°C

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (14) o dia começou com altas temperaturas, a mínima registrada foi 19°C. O céu amanheceu com poucas nuvens e muito sol. A máxima esperada é de 33ºC e no período da tarde a nebulosidade aumenta e há maiores chances de chuvas isoladas no fim da tarde. A umidade do ar deve variar entre 95% a 30%.

Com a temperatura mais alta em comparação às registradas no início do ano, é necessário ter alguns cuidados durante o dia. O especialistas alerta para a necessidade de reforçar a hidratação e evitar atividades físicas ao ar livre nos períodos mais quentes, como o meio da manhã e da tarde.