Alta demanda atrasa período de vacinação contra a gripe

A alta procura pela vacina contra gripe acabou com o estoque de 200 mil vacinas da secretaria de Saúde do DF. Mesmo o orgão realizando um sistema de ordem alfabética para a vacinação de idosos, muitos preferiram procurar os postos, mesmo não sendo o dia programado para a realização da vacina.

A pasta comunicou na noite desta terça-feira (24), que a vacinação contra a gripe acontecerá na quarta-feira (25), excepcionalmente, só no período da tarde, das 14h às 20h.

A alteração também se deu por conta do cancelamento do voo sob responsabilidade do operador logístico do Ministério da Saúde que traria a carga com as 216 mil doses referentes à segunda remessa agendada pela pasta, com desembarque previsto para as 21h de hoje no aeroporto Jucelino Kubitschek.

Agora, o carregamento de vacinas está sendo transportado por via terrestre com previsão de chegada na Central de Armazenamento de Vacinas da SES por volta das 10h de quarta e logo será distribuída para todos os postos que já fazem parte da campanha de vacinação 2020.

Veja os locais:

http://www.saude.df.gov.br/locaisdevacina/