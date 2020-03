Alerta: piora quadro de paciente com coronavírus no DF

PUBLICIDADE 

Aline Rocha e Willian Matos

O último boletim médico divulgado 12h pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal indica que a moradora do DF que contraiu coronavírus após viagem à Europa teve uma piora em seu quadro clínico. Ela segue internada em isolamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

A mulher apresentou piora no quadro respiratório e está em estado grave, instável, com suporte ventilatório e hemodinâmico.

“Ela apresenta síndrome respiratória aguda severa, com piora do quadro respiratório, apresentando ainda um pico febril, mantendo quadro hemodinâmico estável. A paciente tem comorbidades que agravam o quadro clínico. Ela está sob cuidados intensivos da equipe multidisciplinar e de todo suporte técnico-científico”, revela a nota.

Marido se recusa a ir para quarentena

Após a decisão da 8ª Vara da Fazenda Pública do DF, que ordena que o marido da mulher infectada com o novo coronavírus faça exames para verificar se ele também está contaminado ou não, um oficial de Justiça saiu à procura do homem na manhã desta terça-feira (10).

André Luís Souza Costa da Silva, 45 anos, se recusa a ficar em quarentena em casa porque sua esposa, que está internada no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), está em estado grave. Além do novo coronavírus, a paciente enfrenta um problema respiratório. O homem esteve com a esposa nas viagens feitas ao Reino Unido e à Suíça e já disse ter sentido sintomas do coronavírus.