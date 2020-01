Águas Claras recebe papa-entulho

PUBLICIDADE 

Diariamente, toneladas de entulho com restos de construção são despejadas em Águas Claras. A cidade, que existe desde 16 de dezembro de 1992, ainda é um grande canteiro de obras. O lugar adequado mais próximo para descarte desse tipo de material fica na Unidade de Recebimento (URE) da Estrutural. Com o objetivo de manter o local mais limpo e diminuir o deslocamento de caminhões e carroceiros, a cidade vai ganhar um ponto de entrega voluntária, mais conhecido como papa-entulho

O 11º papa-entulho do Distrito Federal será construído no Lote 24 da Avenida Jacarandá, perto da Linha de Transmissão de Furnas. Lá haverá três contêineres, cada um com 5 metros cúbicos, o equivalente a 5 mil litros de capacidade, para que os entulhos sejam despejados. O período de descarte será de 7h às 18h.

Orientações

Nem todo tipo de lixo, porém, poderá ser descartado ali. Haverá um operador para orientar os moradores sobre o processo de despejo. Só poderá ser depositado entulho de resto de construção, além de móveis velhos, óleo de cozinha e restos de podas de árvore.

Não será permitido levar para o papa-entulho pilhas, lâmpadas, baterias e produtos eletrônicos e orgânicos – ou seja, resto de comida –, o que vai impedir que o lugar exale mau cheiro e, consequentemente, atraia bichos e insetos.

Após o enchimento dos três contêineres, o caminhão recolherá os recipientes e fará o transbordo até a ERE, antigo Lixão da Estrutural. Trata-se do único lugar público autorizado para receber esse tipo de lixo.

Membro da Presidência do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) do Distrito Federal, Guilherme de Almeida entende que o papa-entulho é um equipamento de saúde pública. “Ele evita a proliferação de doenças como dengue, zika, chikungunya”, justifica. Segundo Guilherme, o governo espera construir neste ano 20 unidades de papa-entulho, ao custo de R$ 300 mil cada.

Crime ambiental

O mosquito transmissor dessas doenças – o Aedes aegypti – gosta de água parada para colocar seus ovos. Com o recolhimento de móveis, caixas e recipientes que possam acumular água, reduz-se o risco de ocorrência dessas enfermidades.

O papa-entulho de Águas Claras também deverá diminuir a prática de um crime ambiental. A 200 metros do local de entrega voluntária, na área verde identificada como Linhão de Furnas, são despejados restos de construção de forma indiscriminada.

Dono de uma borracharia, Gilson Júnior, de 47 anos, afirma que já até foi ameaçado de morte ao brigar com a pessoa que “jogava porcaria” lá. “O cara chegou a puxar a arma porque eu briguei com ele”, conta. “Quando [o governo] botar a placa do papa-entulho, as pessoas vão se acostumando a despejar lá”.

Aprovação

Os moradores da Avenida Jacarandá estão se familiarizando com a novidade do sistema de funcionamento do papa-entulho. É o caso da síndica do Condomínio Águas Claras Center, Telma Sousa, 56 anos. “Se é um bom lugar para organizar as coisas, é um benefício para a população”, resume.

Moradora da QS 5 do Areal – localidade que, apesar de estar perto de Taguatinga, fica em frente ao papa-entulho de Águas Claras –, a técnica em enfermagem Terezinha da Costa, 38 anos, diz também ver a obra como uma benfeitoria. “É uma boa iniciativa do governo para diminuir a sujeira na cidade”, ressalta.

Além de economizar no valor do frete, já que vai encurtar a distância até o local adequado para o descarte de restos de construção, o papa-entulho também pode livrar de um grande aborrecimento as pessoas que insistirem em jogar os refugos de obra no matagal do Linhão de Furnas. Segundo Guilherme de Almeida, quem for flagrado nesse crime terá o veículo apreendido imediatamente. “Já apreendemos dez caminhões neste ano ao serem usados assim”, relata.

Com informações da Agência Brasília