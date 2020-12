Águas Claras recebe Drive Thru do Lixo Eletrônico

PUBLICIDADE

No próximo dia 20 de dezembro a Sede da Administração Regional de Águas Claras receberá a Caravana do Descarte especial de Natal. Mais conhecido como Drive Thru do Lixo Eletrônico, essa será a a última edição de 2020, fechando o ciclo de ações do projeto. Todos os equipamentos descartados no dia e de rápido recondicionamento serão reparados e doados para uma instituição no dia 24.

Separe seus equipamentos eletrônicos, como computador, impressoras, telefones, carregadores e eletrodomésticos, e descarte com segurança. Para isso basta levá-los para a Sede da Administração Regional de Águas Claras, das 10h às 16h. Além de descartar de maneira adequada seus resíduos, você estará contribuindo para que um jovem possa estudar com o material doado, uma vez que os equipamentos que apresentarem condições de uso serão recondicionados e posteriormente doados.

O Drive Thru do Lixo Eletrônico faz parte do RECICLOTECH, que é um Programa desenvolvido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, em parceria com a Organização Social Programando o Futuro, que alinha capacitação profissional de jovens, recondicionamento de resíduos eletrônicos, doação de equipamentos, educação ambiental e preservação do meio ambiente.

A pandemia do coronavírus trouxe à tona a realidade da exclusão digital e a necessidade de enfrentá-la. Doe no Drive Thru do Lixo Eletrônico e contribua para que 1.500 computadores sejam doados para alunos de baixa renda.

Serviço

Local da Caravana: Sede da Administração Regional de Águas Claras

Data da Caravana: 20/12 – 10h às 16h

Data da doação: 24/12 – Sede da Administração Regional Águas Claras (20/12 – 10h às 16h)

Informações: (61) 99231-1923