Água e saneamento: GDF investe R$ 230 milhões em obras

PUBLICIDADE

Nos últimos 20 meses, o Governo do Distrito Federal (GDF) vem atuando na melhoria de diversas infraestruturas públicas, e um dos focos dos trabalhos é a manutenção e ampliação da rede de distribuição de água e saneamento básico. Ao todo o GDF já investiu R$ 230 milhões em 19 obras de ampliação da disponibilidade hídrica, esgotamento sanitário e setorização de redes, levando dignidade e conforto para os moradores do DF.

Até o momento, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) já concluiu quatro serviços e está executando outros 15, previstos para serem concluídos entre o fim do ano e os primeiros meses de 2021. Os canteiros de obras, espalhados por 15 regiões administrativas, também fomentam a geração de empregos: somados, todos os empreendimentos geraram 820 empregos diretos e cerca de 2.460 indiretos.

À beira da BR-020, próximo aos condomínios do Grande Colorado, as máquinas da Caesb levantam poeira nos canteiros, cavando buracos e abrindo uma grande veia na terra para a instalação, interligação e reforço de adutoras para toda a região norte do DF. A obra, que recebeu um investimento de R$ 3,2 milhões, tem como objetivo diminuir a pressão na rede e o risco de rompimento das adutoras, aumentando a disponibilidade de água da região e elevando o nível de vazão de água.

Ora reforçando, ora substituindo a antiga rede de adutoras, o trecho recebeu 1.700 metros lineares de uma tubulação nova, feita de tubos de polietileno (PEAD) de 630 milímetros de diâmetro, que operam com capacidade para dar vazão a 140 litros de água por segundo. A obra vai beneficiar cerca de 350 mil pessoas que moram no Grande Colorado, Sobradinho, Sobradinho II e Planaltina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para Guilherme Gobbi, engenheiro da Caesb, os trabalhos que estão sendo executados vão trazer estabilidade para os moradores do DF durante um bom tempo: “Terminamos há duas semanas a ligação de uma adutora no Jardim Botânico, bem grande, que vai atender também a região de São Sebastião. São obras importantes, que terão uma durabilidade longa, de pelo menos uns 30 anos de tranquilidade”.

Empenho coletivo

Para o presidente da Caesb, Daniel Rossiter, os números positivos refletem o esforço realizado diariamente pela empresa. “A Caesb trabalha 24 horas por dia para garantir à população uma água de qualidade e um bom tratamento do esgoto. O investimento de mais de R$ 200 milhões que a Caesb vem fazendo vai garantir ainda mais segurança e conforto aos nossos usuários. Seguimos empenhados, com todo o apoio do governador Ibaneis Rocha, para oferecer serviços melhores e atendimento de excelência à população”, ressalta.

A Caesb atende 99% da população do DF com rede de água, além de coletar 89,4% do esgoto e tratá-lo totalmente. Em junho deste ano, Brasília conquistou o prêmio de 2º lugar, entre as capitais brasileiras, no ranking ABES da universalização do saneamento.

Com informações da Agência Brasília