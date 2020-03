Agricultores vendem frutas e verduras por meio de drive-thru

PUBLICIDADE 

Com a proibição do funcionamento das feiras e demais espaços de compra e venda, os produtores orgânicos do Distrito Federal, com apoio da Emater-DF, se organizaram para fixar pontos onde os clientes poderão buscar frutas, verduras, legumes e demais produtos, seguindo a medida atende ao decreto 40.529, do GDF, que determina o fechamento de todo o comércio que não seja essencial.

Em alguns pontos, as compras podem ser feitas de dentro do automóvel, por um sistema de drive-thru, como forma de evitar a aglomeração de pessoas, e ainda há comerciantes que fazem entrega em domicílio.

A iniciativa, segundo o diretor-executivo da Emater-DF, Antonio Dantas, demonstra que a empresa continua junto dos agricultores, buscando formas alternativas de comercialização. “Estamos construindo opções para que os produtores abasteçam a população sem colocar em risco a saúde deles e dos consumidores”, destaca.

O presidente da Associação de Agricultura Agroecológica de Brasília, Cláudio Farias, ressalta que os produtores estão unidos diante do desafio. “Estamos nos esforçando para garantir o abastecimento de alimentos saudáveis para as famílias brasilienses”, afirma.

Já o produtor Manoel Santos vende na Asa Norte. “Nessa situação de crise, esperamos que as pessoas fiquem em casa. Se for necessário, levamos as cestas de produtos orgânicos em domicílio”, declara.

Confira abaixo ou aqui a lista atualizada dos pontos de comercialização, por delivery ou drive-thru. É recomendável que antes de sair de casa o consumidor ligue para os pontos que disponibilizaram número de telefone para verificar sobre o funcionamento de cada espaço. A relação, feita pelo Escritório de Comercialização (Escom) da empresa, será atualizada à medida que novos produtores aderirem à iniciativa.

Com informações da Agência Brasília