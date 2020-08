Agosto Dourado: UBSs e maternidades se mobilizam para campanha de amamentação

PUBLICIDADE

Nesta semana a Secretaria de Saúde do Distrito Federal realizou um chamamento para que todas as unidades da rede participem dos eventos que reforçam a necessidade de a população ficar atenta à importância do aleitamento materno. Dessa forma, as equipes das maternidades, bancos de leite e Unidades Básicas de Saúde se mobilizaram e decoraram várias unidades locais, incentivando a necessidade e importância deste gesto.

As maternidades dos hospitais regionais de Taguatinga e Sobradinho, por exemplo, já estão decoradas. “A decoração está nos ambientes de atendimento de enfermarias. Mas usamos até mensagem via e-mail e WhatsApp”, explica Miriam Santos, coordenadora das Políticas de Aleitamento Materno e Banco de Leite Humano do Distrito Federal.

Em vários locais, os Núcleos de Nutrição, como o do Hospital Regional de Taguatinga (HRT), fizeram ação junto aos servidores dos bancos de leite e maternidades para incentivar a amamentação.

Devido à pandemia, este ano, todos os eventos do Agosto Dourado são via internet, já que não se recomenda reuniões e aglomerações. “Estamos impressionados com a participação nos eventos onlines deste ano”, afirma.

E os eventos do Agosto Dourado estão só começando. Confira a programação:

Com informações da Agência Brasília