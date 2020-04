Aglomeração e falta de máscara em ônibus

PUBLICIDADE 

Mesmo com as recomendações da Secretaria de Saúde e de órgãos que cuidam do transporte no DF e do Brasil no combate ao novo coronavírus, a empresa de ônibus Coutinho Transporte tem conduzido passageiros aglomerados e sem máscaras. A denúncia foi feita por uma usuária, que não quis se identificar, ao Jornal de Brasília. Ela pegou ônibus da empresa no Terminal Pedregal, no Novo Gama, sentido à Rodoviária do Plano Piloto, segunda-feira, para ir ao trabalho.

“As pessoas estavam aglomeradas dentro do ônibus. A mesma quantidade de pessoas sentadas, também estava em pé. E não tem cobrador. Eles (da Coutinho) alegam que é por conta da covid-19. Mas aglomeração pode ter dentro do ônibus, né?”,reclama a passageira.

Procurada, a Coutinho Transportes não se manifestou sobre o assunto. “Não estou autorizado a passar o número de chefes”, disse um atendente por telefone, após ter se recusado a passar informações à reportagem. Em janeiro, a Coutinho foi notificada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para apresentar o certificado de segurança veicular de todas os ônibus.

A empresa é a única que faz o trajeto entre o Pedregal, no Novo Gama, até Brasília. Com 13 rotas em Brasília e Entorno do DF, as frotas param em 53 pontos de ônibus. Os percursos cobrem uma área ao norte, em Santa Maria, na estação Via DF-290 até uma área ao sul, no Novo Gama, no Terminal Pedregal. A estação no extremo oeste é a Avenida Perimetral 1, no Novo Gama. A do extremo leste é a Via DF-290, em Santa Maria.

200 novos ônibus

Ao JBr, a Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob-DF) diz que já determinou às operadoras para colocarem toda a frota de veículos para atender as linhas e horários a partir de 4 de maio. A medida tem o objetivo de garantir a segurança dos passageiros diante da previsão de reabertura gradativa dos estabelecimentos. “A Semob destaca, ainda, que parte dos ônibus de linhas com menor demanda está sendo utilizada para reforçar as linhas mais demandadas a fim de evitar aglomerações. Nesse sentido, a pasta determinou o reforço de mais 200 ônibus para atender essas linhas de maior movimento, especialmente as que se destinam ao Plano Piloto. Dentre esses veículos, 100 ônibus são remanejados de linhas menos demandadas e outros 100 são da frota reserva das operadoras”, explica a secretaria.