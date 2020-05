PUBLICIDADE 

Em breve, os agentes penitenciários lotados nas unidades prisionais da capital federal poderão ser hospedados em hotel alugado pelo GDF. Nesta sexta-feira (8), a Secretaria de Turismo publicou dispensa de licitação para contratação de hotel para receber os servidores.

Dado o alto índice de infecção pelo novo coronavírus na Papuda, a medida visa proteger os agentes e as famílias. Aqueles que trabalham no complexo e residem com pessoas do grupo de risco terão prioridade.

A Setur receberá propostas de redes hoteleiras interessadas na parceria por meio do e-mail suag@setur.df.gov.br. O envio pode ser feito a partir de hoje até as 20 horas do dia 12 de maio.

Casos na Papuda

O Complexo da Papuda já registra 359 casos de infecção pelo novo coronavírus, sendo 258 detentos e 101 agentes penais. O boletim é referente à noite de quinta-feira (7). Além dos 359, outras 107 pessoas já se recuperaram.

Confira boletim sobre a covid-19 no sistema penitenciário

Dois novos blocos dos novos CDPs, que serão utilizados para tratamento e quarentena de presos durante a pandemia do novo coronavírus, começaram a ser ocupados a partir desta quinta-feira (7). Desta forma, 400 vagas – 200 em cada – estarão disponíveis. Os locais foram limpos, higienizados e todo mobiliário montado.

O governador Ibaneis Rocha anunciou a entrega de 30 mil máscaras para o sistema penitenciário.