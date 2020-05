Agentes e cuidadores são convocados para curso de formação

PUBLICIDADE 

Os técnicos em assistência social, nas especialidades agente e cuidador social, aprovados no concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), têm até a próxima terça-feira (2) para confirmar a matrícula no curso de formação profissional.

A previsão é que as atividades, em formato de videoaulas, comecem em 8 de junho e sigam até o dia 22. A relação dos convocados foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira (27).

Considerando vagas para provimento imediato e cadastro de reserva, e a ampla concorrência e as pessoas com deficiência, foram convocadas cerca de 650 aprovados. “É mais um passo importante para o fortalecer nossas unidades socioassistenciais e melhorar cada vez mais o atendimento ao cidadão”, comemora a secretária Mayara Noronha Rocha.

Estão programados 114 encontros virtuais no período de 15 dias, incluindo sábados, domingos e possíveis feriados. Dentro das videoaulas, com 50 minutos de duração cada, foram preparadas também sessões de respostas às questões objetivas.

O material vai ficar à disposição na Plataforma de Ensino do Instituto Brasil de Educação (Ibrae), banca organizadora do certame. As apostilas serão disponibilizadas para ser baixadas e impressas, sendo retirada do ar após a aplicação da prova e o transcurso do prazo de impugnação ao gabarito dos exercícios, bem como da prova final.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É importante destacar que o candidato que gravar, filmar ou reproduzir ou copiar as videoaulas da Plataforma de Ensino do Ibrae vai ser eliminado do concurso.

Foram convocados para o curso de formação profissional os aprovados na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas, acrescidas pelo cadastro de reserva, respeitando as vagas destinadas às pessoas com deficiência e os candidatos sub judice, que pode ser desligado se tiver a medida cautelar revogada (liminar ou antecipação da tutela).

Passo a passo para matrícula

O candidato precisa confirmar a matrícula, a partir desta quinta-feira (28) até as 23h59 de 2 de junho, observado o horário oficial de Brasília.

Acessar www.ibrae.com.br e clicar na opção “acessar portal do candidato”

Inserir e-mail e senha, e marcar a opção “meus concursos escolhidos”

Assinalar a opção “curso de formação” e “clique aqui para realizar a matrícula para o curso de formação”

Salvar em arquivo próprio o respectivo comprovante de matrícula

O candidato que não fizer a sua matrícula, em conformidade com o descrito acima, está automaticamente eliminado do concurso público.

Ainda na página do Ibrae é possível verificar conferir os conteúdos programáticos para cada uma das especialidades. Além dessa plataforma, o candidato por acompanhar todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público pelo aplicativo do instituto, disponível também na página eletrônica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nomeados na semana passada para reforçar o atendimento à população do DF, os aprovados para o cargo de técnico administrativo começaram a tomar posse nesta quarta-feira (27).

Rebeca Lopes, Thayssa Antunes e Guilherme Oliveira foram os primeiros a apresentar a documentação necessária, que está listada no site da Sedes, e têm até cinco dias para a entrada em exercício.

Antes da lotação definitiva, por enquanto, ficam à disposição da Subsecretaria de Administração Geral da pasta e a atividade inicial é, justamente, dar posse aos demais colegas que vão se apresentar ao longo dos próximos dias.

Também nesta quarta-feira, foi publicado o resultado final da prova objetiva para as especialidades administração, ciências contábeis, comunicação social, economia, estatística e nutrição.

Nos próximos dias, será divulgado também os resultados para as especialidades educador social, direito e legislação, pedagogia, psicologia e serviço social. Também sairá o cronograma para os demais cargos que têm previsão de curso de formação profissional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agência Brasília