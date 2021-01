Agente da PCDF tem viatura descaracterizada roubada

PUBLICIDADE

Em Brazlândia, na noite desse domingo (10), um policial civil do Distrito Federal sofreu uma tentativa de assalto enquanto estava em um veículo descaracterizado pela corporação. Ele foi rendido por dois assaltantes armados que anunciaram o roubo.

Segundo as informações do agente, quanto perceberam que ele era policial, pegaram uma arma dele (pistola 9mm), e fugiram com a viatura, em Nissan Versa.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) encontrou com, em conjunto com o agente de polícia, o veículo. Logo após o roubo, ele foi deixado na Quadra 2 do Setor Sul de Brazlândia. Até o momento não foram realizadas prisões e o caso está sendo investigado pela 18ª Delegacia de Polícia (DP).