Agente da Papuda é preso em flagrante por traficar 600g de maconha dentro da prisão

Após investigações iniciadas no ano passado, a polícia civilvprendeu em flagrante o agente Luiz Paulo Araújo Ferreira Filho, mais conhecido como LP, pelo crime de tráfico de drogas cometido dentro do Complexo da Papuda. O caso estava sob a responsabilidade da Subsecretaria do Sistema Penitenciário (SESIPE) em conjunto com a Coordenação de Repressão às Drogas (CORD).

Em decorrência das investigações efetuadas, LP foi flagrado no final da tarde da última sexta-feira (17), enquanto fazia ronda na Papuda. Nas filmagens da penitenciaria, LP é visto colocando no interior de um dos blocos do Centro de Detenção Provisória, 600 gramas de maconha.

Após confirmação da natureza da droga, o Policial Penal foi preso em flagrante delito na região administrativa de Ceilândia. Em audiência de custódia a juiza Flavia Pereira Brandão Oliveira converteu para prisão preventiva.