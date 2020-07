Agências oferecem 136 vagas nesta segunda (13)

PUBLICIDADE

Com o melhor salário oferecido nas agências do trabalhador do DF nesta segunda-feira (13), um total de R$ 2.500, mais benefícios, as áreas de serralheria e técnico em edificações estão com 21 vagas abertas para profissionais com experiência nestas áreas, a maioria para serralheiro.

Ao todo, as agências oferecem 136 vagas em 34 profissões diferentes. A maioria delas está concentrada em duas áreas: ajudante de serralheiro (20), com salário de R$ 1.500, mais benefícios; e soldador (20), que oferece R$ 2 mil de remuneração. Nos dois casos, exige-se experiência profissional e ensino fundamental completo.

Entre as novidades na tabela de vagas desta segunda-feira estão as vagas para assentador de vidros (2), colorista (1), fiel de depósito (2), pintor de automóveis (2) e técnico de laboratório de análises clínicas (1). Para estas áreas, os salários vão de R$ 1.045 a R$ 1.800, mais benefícios.

Também há vagas para carpinteiro (5), web designer (2), repositor de mercadorias (2) e técnico de enfermagem (2).

Aos interessados, é preciso estar atento às exigências do empregador, como escolaridade e experiência, descritas no quadro de vagas (incluir tabela), disponibilizado pela Secretaria de Trabalho.

Quem quiser concorrer a alguma das vagas deverá acessar o aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta, entre 8h e 17h.

As informações são da Agência Brasília