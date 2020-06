Agências do Trabalhador têm vagas para estagiários

PUBLICIDADE

Com 223 vagas abertas para esta segunda-feira (22), as Agências do Trabalhador oferecem oportunidades para 34 profissões diferentes. Entre elas, a de advogado, que paga o melhor salário: R$ 3 mil, mais benefícios. Além da formação superior, é preciso ter experiência na área.

Para quem cursou ciências contábeis, há três vagas de emprego abertas. A remuneração é de R$ 2.400, mais benefícios. E estudantes de administração também têm a oportunidade de concorrer à vaga para agente administrativo.

O valor da bolsa é de R$ 900. Com o mesmo salário, há uma vaga para operador de sistema de computador, para alunos de tecnologia da informação.

O maior número de vagas é para repositor de supermercados: 80. Para concorrer a uma delas, estão entre as exigências ter ensino médio completo e experiência. O salário oferecido é de R$ 1.117,25. Em seguida, vem o cargo de auxiliar de limpeza, com 34 oportunidades, inclusive para pessoas com deficiência. A remuneração é de R$ 1.155, mais benefícios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outras vagas disponíveis contemplam açougueiro, ajudante de serralheiro, armador de ferragens, carpinteiro, confeiteiro, eletricista, motofretista e técnico de segurança do trabalho, entre outros.

Sine Fácil

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem atender às exigências para se candidatar. Apesar de 15 Agências do Trabalhador estarem abertas, a recomendação é que a população solicite atendimento remoto, pela Central Alô Trabalho (Telefone 158) e por meio da web, pelo APP do Sine Fácil.

Para baixar o Sine Fácil gratuitamente, basta acessar a loja de aplicativos do seu celular. No momento, só há disponibilidade para aparelhos com sistema operacional Android. Acesse a Play Store e pesquise pelo aplicativo. Após concluir a instalação, clique no ícone do programa para iniciar o Sine Fácil.

Agência Brasília

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE