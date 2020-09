Agências do trabalhador têm vagas para 29 tipos de profissão

PUBLICIDADE

Para esta quarta-feira (9), as agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 126 vagas de emprego abertas, em 29 profissões diferentes. As remunerações vão de R$ 600 semanais e R$ 2 mil mensais, mais benefícios para todas elas.

Especialidades que concentram mais vagas são açougueiro (30), soldador (16), vendedor pracista (10) e sushiman (10). Para essas áreas é exigido apenas nível fundamental de escolaridade. Algumas das empresas contratantes exigem experiência profissional.

Na área de alimentação, além das oportunidades para sushiman, há também para confeiteiro, cozinheiro e padeiro, com uma vaga em cada uma dessas profissões, com salários entre R$ 1.128 e R$ 1,6 mil. Só é exigido nível fundamental para essas vagas. Ainda neste segmento há duas oportunidades para atendente de bar, com remuneração mensal de R$ 1.128, mais benefícios.

Outras vagas ainda incluem profissões como acabador de mármore e granito (1), ladrilheiro (3), operador de retro-escavadeira (2) e técnico de laboratório (1). Há espaço, ainda, para pintores – tanto de carro (1) quanto de paredes (1) –, pedreiro (2), marceneiro (5) e costureira (1).

Como fazer

Para se candidatar a uma das vagas é preciso preencher o perfil solicitado. Interessados devem procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em razão da pandemia de Covid-19, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá e da Câmara Legislativa do DF.

A unidade do Guará tornou-se itinerante. Também é possível buscar as vagas pelo aplicativo Sine Fácil – que, em virtude da pandemia, também disponibiliza o serviço.

Com informações da Agência Brasília