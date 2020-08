Agências do trabalhador têm 120 vagas de emprego para esta sexta-feira

PUBLICIDADE

Nesta sexta-feira (7), a agência do trabalhador oferece 26 vagas apenas no setor de bares e restaurantes. As oportunidades são para auxiliar de cozinha (8), chapista (3), churrasqueiro (4), garçom (10) e pizzaiolo (1) e são oferecidas remunerações entre R$ 1.077 e R$ 1.500.

Outras 94 vagas também estão abertas nas agências, para quem trabalha na construção, comércio, mecânica, saúde e limpeza. A maioria delas é para consultor de vendas (15), com remuneração semanal de R$ 100, mais benefícios. O candidato não precisa ter experiência, mas é exigido ensino médio.

Também estão com número de vagas significativo as oportunidades para atendente balconista (10), auxiliar de lavanderia (13) e auxiliar de linha de produção (10). Para estes dois últimos, basta ter nível fundamental de escolaridade.

O maior salário oferecido nesta sexta (7) é de R$ 2.800, para motorista carreteiro (2 vagas). Em seguida, a remuneração de R$ 2.500 que será paga para quem for contratado como mecânico de afinação de motores diesel (1 vaga). Para os dois casos, é preciso ter experiência profissional na área e ensino médio completo.

Nas agências ainda tem vagas para açougueiro, ajudante de padeiro, auxiliar de manutenção predial, ajudante de serralheiro, auxiliar contábil, cortador de pedra, design de interiores, marceneiro, operador de retroescavadeira, técnico de enfermagem e auxiliar de expedição, entre outros.

Os interessados em concorrer a alguma das vagas devem procurar uma das agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Também é possível buscar pelo aplicativo Sine Fácil – que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Com informações da Agência Brasília