Agências do Trabalhador ofertam 800 vagas de emprego nesta quarta-feira

Apenas para esta quarta-feira (14) são 41 vagas em sete especialidades diferentes. A área de saúde está em busca de profissionais por meio das agências do trabalhador. A maior parte é para técnico de enfermagem (20 vagas), com remuneração de R$ 96,96 ao dia, mais benefícios. Ao todo, as agências do trabalhador estão com 799 vagas abertas para esta quarta-feira (14).

Confira a lista de vagas

Também são procurados profissionais como dentista (6 vagas), psicólogo clínico (3), nutricionista (3), fisioterapeuta (3), fonoaudiólogo (3) e enfermeiro (3). Os salários variam entre R$ 18,33 ao dia e R$ 2,5 mil mensais, mais benefícios como alimentação e transporte. Além da saúde, os segmentos de comércio, construção e serviços também estão contratando.

As profissões que oferecem o maior número de vagas são vendedor pracista (108 vagas), açougueiro (91), auxiliar técnico eletrônico (50), padeiro (50), técnico de rede (50), técnico eletrônico de manutenção industrial (50) – que paga R$ 2,5 mil mensais, o melhor salário do dia –, fiel de depósito (40), instalador de sistemas eletrônicos de segurança (40), repositor de supermercado (40) e analista de marketing (30).

Entre os profissionais de serviços se destacam as vagas de bombeiro hidráulico (3 vagas), carpinteiro (2), costureira (1), caseiro (1) e empregado doméstico diarista (1). Para essas áreas os salários oferecidos vão de R$ 100 a diária a R$ 1.738 mensais, mais benefícios.

Inscrições

Quem tiver interesse em concorrer a qualquer uma das vagas deve procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Em razão da pandemia de Covid-19, 15 das 18 unidades estão em atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá, do Guará e da Câmara Legislativa.

Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil – que, em virtude da crise sanitária, também passou a disponibilizar o serviço.

Empresas

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados.

Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

As informações são da Agência Brasília