Agências do Trabalhador ofertam 522 vagas de emprego nesta-terça feira

De acordo com as agências do trabalhador do Distrito Federal, cerca de 522 vagas de emprego estarão abertas para esta terça-feira (27). A maior parte delas continua sendo para a atividade de vendedor, com um total de 142, sendo 11 para interno e o restante para pracista, com salários entre R$ 1.045 e R$ 1.462, mais benefícios. A maioria não exige experiência nem escolaridade.

Também vai ofertado um bom número de vagas para as profissões de açougueiro (60), padeiro (55), técnico eletrônico de manutenção industrial (50), auxiliar de linha de produção (32), técnico de enfermagem (30) e instalador/reparador de redes telefônicas e comunicação de dados (20). Para estas áreas, as remunerações vão de R$ 96,96 ao dia até R$ 2,3 mil mensais, mais benefícios.

O melhor salário, porém, é para apenas uma vaga de supervisor de carpinteiro de manutenção, que deverá receber R$ 3,2 mil por mês, mais benefícios. Para concorrer, é preciso ter experiência. Não é exigida escolaridade.

Algumas profissões que não aparecem com tanta frequência no quadro de vagas da Secretaria do Trabalho, estão sendo buscadas nesta terça-feira (27). Entre elas estão teleoperador (2), salgadeiro (4), operador de acabamento para indústria gráfica (1), operador de instalação e auxiliar mecânico de ar condicionado (2), balconista de crediário (1) e borracheiro (2). Nestas áreas, os salários variam entre R$ 1.045 e R$ 1,5 mil mensais, mais benefícios.

Interessados em concorrer a uma das vagas podem procurar qualquer unidade das agências do trabalhador. Em razão da pandemia de coronavírus, 15 delas fazem atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá, Guará e da Câmara Legislativa. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Confira aqui as vagas disponíveis.

As informações são da Agência Brasília