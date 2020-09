Agências do Trabalhador ofertam 305 vagas para esta terça-feira (8)

PUBLICIDADE

Os salários para as 305 vagas de emprego oferecidas pelas agências do trabalhador nesta terça-feira (8) vão de R$ 600 semanais a R$ 3 mil mensais, mais benefícios. Há espaço para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência.

A maioria das oportunidades está concentrada na área da saúde, com destaque para técnicos de enfermagem. São 116 vagas somente para este tipo de profissional. Seis delas oferecem salário de R$ 1.444, outras dez pagam R$ 1.045 e a maioria tem remuneração de R$ 2 mil.

As outras vagas da saúde são para auxiliar técnico em laboratório (4) e técnico de laboratório – inclusive análises clínicas (1). Para as duas áreas, a exigência é ter nível médio de escolaridade. Os salários são, respectivamente, de R$ 1.045 e R$ 1.860, mais benefícios.

Para quem tem habilidades culinárias, são dez vagas para sushiman, uma para padeiro e outra para confeiteiro. Nessas áreas, os salários variam entre R$ 1.300 e R$ 1.600, mais benefícios. Só é preciso ter ensino fundamental.

Comércio

O comércio também está em busca de profissionais qualificados. Destacam-se 16 vagas para vendedor pracista, duas para supervisor de vendas de serviço, uma de gerente de mercado e uma para gerente comercial. Também há espaço para fiscal de loja (4), operador de caixa (7) e encarregado de hortifrutigranjeiros (3).

Para se candidatar a uma das vagas, é preciso estar dentro do perfil solicitado. Os interessados devem procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em razão da pandemia de coronavírus, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá e da Câmara Legislativa. A unidade do Guará tornou-se itinerante. Também é possível buscar pelo aplicativo Sine Fácil – que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

