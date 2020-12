Agências do Trabalhador ofertam 106 vagas para técnicos de enfermagem

PUBLICIDADE

As Agências do Trabalhador do Distrito Federal oferecem, a partir desta segunda-feira (6), 106 vagas de emprego para técnicos de enfermagem. Os salários variam entre R$ 1,2 mil e R$ 1,8 mil.

Ao todo, serão 725 vagas. 102 delas são para quem tem ensino superior completo ou está cursando. Para quem é formado, há oportunidades nas áreas de telecomunicações, marketing, biomedicina, administração, gestão pública e medicina. Para estudantes, os campos de atuação são marketing, recursos humanos, administração, contabilidade, ciências contábeis, logística, engenharias civil, de computação e de produção, pedagogia, educação física, publicidade, secretariado executivo, arquivologia, desenvolvimento de TI, ciência da computação, gastronomia e gestão financeira.

Confira todas as vagas disponíveis

Médicos

As melhores remunerações, nos valores de R$ 6 mil, R$ 5 mil e R$ 3 mil, são oferecidas a médicos e gerentes de produção e operações, comercial, de loja e supermercado, totalizando sete vagas. Quatro delas exigem nível superior em medicina e administração.

Outros

Quatro vagas contemplam profissionais do ramo de panificação: padeiro e ajudante, confeiteiro e encarregado de padaria que tenham ensino médio completo e experiência nessas áreas podem concorrer. As remunerações são R$ 1.150 e R$ 1,5 mil, mais benefícios.

Entre as oportunidades que aparecem com pouca frequência na tabela de vagas das agências do trabalhador estão operador de molduradora (2) – profissional que atua em usinagem de madeira , trabalhador rural (2), auxiliar técnico de refrigeração (3) e ajudante de motorista (2). Para essas profissões, os salários variam entre R$ 1.045 e 1,2 mil, mais benefícios.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas devem ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, ou baixar o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Com informações da Agência Brasília