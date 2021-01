Agências do trabalhador oferecem vagas com salários de até R$ 4 mil

PUBLICIDADE

Uma vaga para engenheiro civil é a que oferece o melhor salário entre as 499 oportunidades abertas nas agências do trabalhador, nesta terça-feira (26). O valor oferecido é de R$ 4 mil, mais benefícios. Além do curso superior, o candidato deve ter experiência na área.

Outras nove vagas estão abertas para quem tem nível superior, sendo uma para analista químico (química), uma para técnico de suporte de TI (TI), uma para projetista de móveis (design ou arquitetura) e seis para vendedores internos (qualquer área de formação). Os salários variam entre R$ 8 a hora e R$ 1,5 mil mensais, mais benefícios.

Duas profissões concentram a maioria das vagas: consultor de vendas (140), com salário de R$ 1.350, e analista de crédito (100), cuja remuneração não foi informada. Para nenhuma delas é preciso ter experiência, mas os candidatos a consultor devem ter ensino médio e o restante, fundamental.

Entre as novidades do dia, estão uma vaga para gerente de bar, cantina e restaurante, uma para guardador de veículos, uma para instalador de painéis e outra para capoteiro. Os salários são de R$ 1,6 mil, R$ 1,5 mil, R$ 1,1 mil. Todos exigem que os candidatos tenham ensino médio completo.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Vale ressaltar que a partir da próxima segunda-feira (1), a unidade do Plano piloto estará em novo endereço. Os atendimentos que antes eram no Setor Comercial Sul (SCS) passarão a ser feitos na 511 Norte.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

As informações são da Agência Brasília