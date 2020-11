Agências do Trabalhador oferecem 869 vagas de emprego nesta terça-feira

PUBLICIDADE

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 869 vagas de emprego abertas para esta terça-feira (10), em 59 profissões diferentes. A maioria delas exige nível médio de escolaridade, mas há oportunidades, inclusive, para quem não tem estudo.

Entre as 633 vagas de ensino médio, 346 são para vendedor, com salários de R$ 1.145 a R$ 1.462, mais benefícios. Ainda na área de vendas há duas oportunidades para assistente, 20 para representante, 20 para consultor e uma para gerente.

Os segmentos de saúde, construção civil e comércio também foram contemplados com as maiores quantidades de vagas nas seguintes profissões: instalador e reparador de equipamentos e linhas telefônicas (80), auxiliar de estoque (33), auxiliar de logística (28), garçom (10) e instalador e reparador de redes telefônicas e comunicação de dados (20). Os salários variam entre diária de R$ 20 e R$ 1,8 mil mensais, mais benefícios.

Para quem não tem escolaridade ou tem apenas o ensino fundamental, são oferecidas 220 vagas. Entre elas, duas de laboratorista de concreto, com a segunda maior remuneração do dia: R$ 3 mil, mais benefícios. Para concorrer a uma delas, não precisa ter experiência. As vagas voltadas para a construção civil estão mais concentradas nessa faixa de estudos, com destaque para 26 oportunidades para serralheiros, 20 para pedreiro e 10 para servente de obras, com salários até R$ 2 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estudantes

As 16 vagas de nível superior podem ser preenchidas por estudantes de gestão comercial, marketing, administração, estatística, recursos humanos e comunicação social, para trabalhar como operador de telemarketing especializado, com remuneração de R$ 23,07 ao dia, mais benefícios. E também por profissionais formados em recursos humanos (analista e gerente), contabilidade (assistente de serviços de contabilidade) e biomedicina (esteticista). Para essas áreas, os salários vão de R$ 1,2 mil a R$ 3,7 mil, mais benefícios.

Quem quiser concorrer a qualquer uma das vagas anunciadas, deve procurar uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Confira aqui as vagas disponíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília