Agências do Trabalhador oferecem 733 vagas nesta quarta-feira

Com um salário de R$ 6 mil, duas oportunidades para médico clínico geral oferecem a maior remuneração desta quarta-feira (9) nas agências do trabalhador. O segundo melhor pagamento mensal é para a vaga de gerente comercial, que exige formação superior em administração.

Três áreas para atuação como gerente oferecem salários de R$ 3 mil e R$ 3,5 mil. Três são para trabalhar em loja e supermercado, não é preciso experiência e exige-se ensino médio. Uma é para produção e operações, necessitando nível superior em administração e experiência. A outra é na área de vendas, para quem tem ensino médio.

Vinte e seis profissões oferecem remuneração por dia trabalhado e uma, por hora (encarregado de obras). Elas variam entre R$ 18,33, pagos a assistentes de vendas (60 vagas) e R$ 300, oferecidos a cozinheiros (duas vagas).

Outras oportunidades contemplam analistas de marketing e de recursos humanos; auxiliares administrativo, de contabilidade, de logística e técnico de engenharia; engenheiros de produção e de suporte de sistemas operacionais em computação; além de motofretista, pedagogo, preparador físico, psicólogo escolar, publicitário, secretário-executivo e técnicos de arquivo, de contabilidade, de desenvolvimento de sistemas (TI), de manutenção eletrônica, de suporte de TI, em administração e em secretariado. Também recebem por dia trabalhado os tecnólogos em gastronomia e em gestão financeira e vendedores externos.

Ao todo, 733 vagas de emprego estão disponíveis nas agências do trabalhador nesta quarta-feira (9). Entre elas, duas que não haviam aparecido recentemente na tabela: ajudante auxiliar de lanchonete (1) e controlador de pragas (1), com salários de R$ 1.045 e R$ 1.145, respectivamente, mais benefícios.

Também aparecem quatro vagas exclusivas para pessoas com deficiência, para repositor de mercadorias, com remuneração de R$ 1.231,82, mais benefícios. Basta ter ensino médio.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas devem ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, ou baixar o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

As informações são da Agência Brasília