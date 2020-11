Agências do Trabalhador oferecem 671 vagas nesta quinta-feira

PUBLICIDADE

Dez vagas para mecânicos, 18 para motoristas e cinco para motofretistas são algumas das 671 oportunidades de emprego oferecidas nas agências do trabalhador do Distrito Federal, nesta quinta-feira (26). Quem deseja se recolocar no mercado de trabalho, ainda pode candidatar-se em profissões nas áreas de comércio, saúde, construção civil e serviços.

O melhor salário do dia, no valor de R$ 3,5 mil, mais benefícios, é oferecido na única vaga para gerente de vendas. Para concorrer, é preciso ter experiência na área e ensino médio completo. Outras duas profissões pagam salários próximos desse valor: laboratorista de concreto (2), no valor de R$ 3 mil, e motorista carreteiro (6), de R$ 2,9 mil. Para ambos, basta ter ensino fundamental.

Oito profissões oferecem remuneração por dia trabalhado. São duas vagas para consultor de vendas (R$ 40), duas para cozinheiro (R$ 300), uma para encarregado de obras (R$ 13,64), uma para motofretista (R$ 45), três para operador de telemarketing especializado, nas áreas de estatística, recursos humanos e comunicação social (R$ 23,07), cinco vagas para pedreiros (R$ 150), duas para serralheiros (R$ 150) e duas para serventes de obra (R$ 90).

Supermercados

Supermercados também estão contratando. Buscam empacotadores (7), gerentes (2), operadores de caixa (6) e repositores de mercadorias (24). Os salários oferecidos ficam entre R$ 1.048 e R$ 1,5 mil, mais benefícios.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas devem ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, ou baixar o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

