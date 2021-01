Agências do trabalhador oferecem 661 vagas nesta sexta-feira

PUBLICIDADE

As agências do trabalhador vão ofertar 661 vagas de emprego nesta sexta-feira (15). O maior salário disponibilizado é de R$ 2.581,15, em duas vagas para técnico de projetos mecânicos. Os candidatos interessados devem ter experiência na área e nível médio de escolaridade. Além disso, outras 559 oportunidades estão disponíveis para as pessoas que procuram uma colocação no mercado de trabalho.

No comércio, 43 vagas esperam por açougueiros, atendentes de lanchonete, balconista, gerente de loja de supermercado, operadores de caixa e repositores em supermercado. Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1.872,72, mais benefícios. Há outras 123 oportunidades para vendedores, com remunerações de até R$ 2,5 mil.

No setor de beleza são três vagas para cabeleireiro, seis para manicure e cinco para massagista, oportunidades de trabalho que oferecem remunerações de até R$ 1,2 mil, mais benefícios. Nenhuma das vagas exige comprovação de experiência profissional ou escolaridade.

A construção civil também continua a contratar. São 100 vagas distribuídas entre armador de estrutura de concreto armado, armador de ferros, carpinteiro, eletricista, pedreiro, pintor, serralheiro, servente de obras e soldador. Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 2 mil, mais benefícios.

Interessados em se candidatar a qualquer uma das vagas devem ir a uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Empreendedores que desejam contratar trabalhadores também podem utilizar os serviços das agências. Além do acesso ao cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba “Canal do Empregador”.

