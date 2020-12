Agências do trabalhador oferecem 611 vagas nesta quinta-feira

PUBLICIDADE

O mercado de trabalho está em busca de 611 profissionais no Distrito Federal, seleção que será feita a partir dos candidatos cadastrados nas agências do trabalhador. Quase metade das vagas se destina a vendedores e trabalhadores de bares e restaurantes e de obras. No geral, os salários oferecidos variam entre R$ 13,64 a hora, pagos a encarregados de obras (2), e R$ 6 mil mensais, para médicos.

São 145 vagas para vendedores, a maioria para pracista, sendo 75 para contratação de profissionais de nível médio e 15 para fundamental. Outras dez contemplam vendedores internos, que precisam ter experiência e ensino médio. Onze são para consórcio, também com exigência de nível médio de escolaridade, e mais quatro para comércio varejista. As remunerações vão de R$ 1.045 a R$ 2,5 mil, mais benefícios.

Cozinheiros, garçons, churrasqueiros, pizzaiolos e sushimen são alguns dos profissionais que poderão ser contratados nas 84 vagas disponíveis para bares e restaurantes. Gerente e tecnólogo em gastronomia completam o rol. Nessas áreas, os salários variam entre R$ 27,27 ao dia e R$ 1,8 mil mensais, mais benefícios.

Na construção civil, são 64 oportunidades: acabador de mármore e granito (6), acabador de pedras (3), ajudante de serralheiro (3), auxiliar de marceneiro (2), auxiliar técnico de engenharia (1), carpinteiro (2), cortador de mármore (1), cortador de pedras (1), encarregado de andar (4), encarregado de obras (2), gesseiro (3), mestre de obras (3), pedreiro (11), pintor a pincel e rolo (1), serrador de mármore (1) e serralheiro (20). Os salários variam entre R$ 13,64 a hora e R$ 2,8 mil mensais, mais benefícios.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas devem ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF ou baixar o aplicativo Sine Fácil, que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba “Empregador”.

Confira a lista de vagas

