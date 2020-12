Agências do trabalhador oferecem 605 vagas nesta sexta-feira

PUBLICIDADE

As agências do trabalhador terminam a semana com 605 vagas de emprego abertas em 96 profissões diferentes. As remunerações variam entre R$ 13,64 a hora, pagos em duas vagas para encarregado de obras, e R$ 6 mil mensais, oferecidos em duas oportunidades para médicos clínico geral.

Entre as vagas ofertadas, 11 são para mecânicos de automóveis, caminhões, bicicletas e de refrigeração. Os salários ficam entre R$ 1.045 e R$ 2 mil, mais benefícios. Outras 13 são para motofretistas e a mesma quantidade para motoristas de caminhão e ajudantes. Para eles, as remunerações variam de R$ 45 ao dia e R$ 1.6 mil mensais, mais benefícios. A maior exige, apenas, ensino fundamental de escolaridade.

Algumas profissões que não aparecem com tanta frequência na tabela de vagas estão contratando nesta sexta-feira (11). Entre elas, auxiliar técnico de montagem (1), dedetizador (2), locutor comercial (1), operador de máquina copiadora (2), professor de língua inglesa (1) e supervisor de bar (1). Para essas áreas, os salários variam entre R$ 32,65 a hora e R$ 1,7 mil mensais, mais benefícios.

A busca por vendedores também aumentou. Nesta sexta-feira, são 133 vagas para comércio varejista, de consórcio e pracista. A maioria deles exige nível médio de escolaridade. Os salários vão de R$ 1.045 a R$ 2,5 mil, mais benefícios.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas devem ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, ou baixar o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Confira aqui as oportunidades.

