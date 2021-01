Agências do Trabalhador oferecem 601 vagas nesta quinta-feira

PUBLICIDADE

Com salários de até R$ 2,5 mil, uma vaga para vendedor de consórcio e uma para técnico de refrigeração são as que oferecem a melhor remuneração entre as oportunidades das agências do trabalhador nesta quinta-feira (7). Ao todo, 601 vagas estão abertas.

Para quem quer trabalhar na área de alimentação, 72 vagas estão disponíveis para açougueiros, ajudantes e auxiliares de cozinha, chapeiro, chefe de cozinha, churrasqueiro, confeiteiro, cozinheiro, padeiro e pizzaiolo. Os salários variam entre R$ 60 ao dia e R$ 1,7 mil mensais, mais benefícios.

Uma das profissões com grande quantidade de vagas é a de representante comercial autônomo. São 56 e, para concorrer a uma delas, não precisa experiência nem é exigida escolaridade.

A contratação de vendedores também segue em alta. Nesta quinta-feira (7), a busca é por 92 profissionais. As remunerações vão de R$ 1.170 a R$ 2,5 mil, mais benefícios. Os interessados devem ter ensino médio completo.

Estoquista

Entre as profissões que aparecem com menos frequência e estão com vagas abertas, há uma oportunidade para impressor (serigrafia), duas para estoquista e uma para agente de vendas de serviços. As remunerações ficam entre R$ 1,4 mil e R$ 2 mil, mais benefícios.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

AS informações são da Agência Brasília