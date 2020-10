Agências do Trabalhador oferecem 584 vagas de trabalho nesta quarta-feira

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira (21), as agências do trabalhador vão abrir 131 oportunidades para a área de vendas, com salários que variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1.170, mais benefícios. A maioria delas não exige escolaridade e nem experiência. Isso acontece, porque estamos a dois meses do Natal e o comércio parece já estar se preparando para um aumento nas vendas. Um dos sinais de que isso pode estar acontecendo é o número de vagas para vendedores nas agências do trabalhador, que só tem aumentado nos últimos dias. .

Outros dois profissionais para área de comércio também são procurados: atendente de lojas, com três vagas exclusivas para pessoas com deficiência, e outras seis para repositor de mercadorias. Para essas duas profissões, o salário oferecido é o mesmo, de R$ 1.184,45, mais benefícios. Nos dois casos, é preciso ensino médio completo e experiência.

Ainda no comércio, no ramo de alimentação, 89 vagas estão disponíveis para padeiro (54), auxiliar de cozinha (10), atendente de mesa (6), garçom (6), chapista de lanchonete (4), churrasqueiro (4), ajudante de cozinha (2) e cozinheiro de restaurante (1). As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.184 e R$ 1,8 mil, mais benefícios.

Ao todo, as agências do trabalhador estão com 584 vagas abertas para esta quarta-feira (21). A melhor remuneração, no valor de R$ 2,5 mil, é oferecida para dois profissionais: técnico eletrônico de manutenção industrial (50) e torneiro mecânico (2).

Entre as oportunidades, ainda se destacam, por oferecerem mais de 20 vagas, as profissões de agente de ação social (25), instalador/reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados (20), açougueiro (64), técnico de enfermagem (20) e tratorista operador de roçadeira (21).

Atendimento presencial

Interessados em concorrer a qualquer uma das vagas podem procurar qualquer unidade das agências do trabalhador. Em razão da pandemia de coronavírus, 15 delas fazem atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá, Guará e da Câmara Legislativa. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

