Agências do Trabalhador oferecem 578 vagas de emprego

O mercado de trabalho está em busca de profissionais em 61 áreas diferentes, utilizando as agências do trabalhador do Distrito Federal como intermediadora de mão de obra. Ao todo, são 578 vagas que contemplam pessoas de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência.

A maioria das oportunidades pede que o candidato tenha nível médio. São 211 vagas, entre elas 50 para técnico eletrônico de manutenção industrial, 31 para promotor de vendas, 25 para agente de ação social e seis para técnico em eletromecânica. Os salários variam entre R$ 10 a diária e R$ 2.539 mensais, mais benefícios.

A área da saúde é uma das que mais concentra oportunidades. São 46 vagas distribuídas entre auxiliar de farmácia de manipulação (1), auxiliar em saúde bucal (1), fisioterapeuta (4), fonoaudiólogo (3), nutricionista (3) e psicólogo clínico (3). Para estas profissões, as remunerações vão de R$ 30 por dia a R$ 1,3 mil mensais, mais benefícios.

Construção civil

A construção civil também está em busca de profissionais, como ajudante de serralheiro (3), bombeiro hidráulico (3), marceneiro (5), pedreiro (4) e serralheiro (4). Os salários variam entre R$ 1.045 e R$ 1.738, mais benefícios e a exigência, para a maioria delas, é de apenas nível fundamental de escolaridade.

Interessados em concorrer a uma das vagas podem procurar qualquer unidade das agências do trabalhador. Em razão da pandemia do coronavírus, 15 delas fazem atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá, Guará e da Câmara Legislativa. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Confira aqui as vagas disponíveis.

