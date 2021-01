Agências do Trabalhador oferecem 571 vagas nesta quarta-feira

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira (13), as agências do trabalhador oferecem 571 vagas de emprego, das quais 35 são para pessoas com deficiência e que atuem em cinco ocupações: pedreiro (2), pedreiro (1), eletricista (1), carpinteiro (1) e Atendente de telemarketing central (30). Os salários nessas áreas variam de R $ 1.096 a R $ 1.738, mais benefícios.

Confira as vagas:

Algumas das profissões com vagas oferecidas nesta quarta-feira (13) aparecem com menos frequência na tabela de vagas da Agência do Trabalhador: ajudante de carga e descarga de mercadoria (uma vaga), analista financeiro (10), armador de ferragens na construção civil (1), armador de ferros (1), auxiliar de operador de máquina de bordar (1), estoquista (2) e técnico de suporte de TI, tecnologia de informação (25). As remunerações variam entre R$ 1.154 e R$ 1.738, mais benefícios.

Quem tem interesse em trabalhar com conserto de automóveis pode se candidatar a uma das 14 vagas de mecânico abertas. Experiência e escolaridade não são exigidas e os salários podem chegar a R$ 2 mil. Ainda há uma vaga para eletricista de automóvel e outra para montador de automóveis.

Aos que preferem trabalhar no ramo alimentício, empresas procuram ajudantes e atendentes de lanchonete (4 vagas), auxiliar de cozinha (1), churrasqueiro (5), confeiteiro (1), cozinheiro (5), padeiro (2), pizzaiolo (2), subchefe de cozinha (2) e sushiman (1). Os salários ficam entre R$ 1,1 mil e R$ 1,8 mil, mais benefícios.

Para se candidatar a qualquer uma dessas vagas, os interessados devem ir a uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Empreendedores que desejam contratar trabalhadores também podem utilizar os serviços das agências. Além do acesso ao cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba “Canal do Empregador”.

As informações são da Agência Brasília