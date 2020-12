Agências do trabalhador oferecem 564 vagas nesta sexta-feira

PUBLICIDADE

Duas vagas para médico em clínica geral são as que pagam o melhor salário entre as oferecidas nas agências do trabalhador, nesta sexta-feira (4): R$ 6 mil, mais benefícios. Outras cinco oportunidades estão reservadas para profissionais com atuação na saúde, sendo uma para técnico de enfermagem e quatro para cuidadores de idosos e dependentes. Para elas, as remunerações são, respectivamente, de R$ 150 ao dia, R$ 1,1 mil e R$ 1,5 mil mensais, mais benefícios.

Entre as 564 vagas oferecidas, 10% são para ajudantes e auxiliares de motorista, padeiro, serralheiro, administrativo, contabilidade, de cozinha, em serviços de alimentação, expedição, limpeza, linha de produção, logística, mecânico e de técnicos de engenharia, montagem e de refrigeração. Os salários variam entre R$ 25 ao dia e R$ 1,7 mil, mais benefícios. Entre as oportunidades, há espaço para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Quatro profissões aparecem pela primeira vez nos últimos meses, na tabela desta sexta-feira (4): lavador de carros (4), encarregado de andar (4), encarregado de padaria (1) e operador de máquina copiadora (2). As remunerações ficam entre R$ 1.150 e R$ 1,5 mil, mais benefícios.

Estudantes

Estudantes também estão sendo contratados. São 58 vagas nas áreas de marketing, comunicação social, educação física, publicidade, secretariado executivo, arquivologia, contabilidade, desenvolvimento de sistemas, manutenção eletrônica, administração, gastronomia e gestão financeira. Para todas elas, o pagamento é por dia trabalhado, de R$ 25 a R$ 49,90, mais benefícios.

Quem quiser concorrer a qualquer uma das vagas, deve procurar uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, ou baixar o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba “empregador”.

As informações são da Agência Brasília